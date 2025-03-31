Парламентские группы дружбы Монголии и Швеции провели виртуальную встречу для укрепления двусторонних отношений

CentralAsia (MNG) - 28 марта 2025 года депутат парламента Монголии и глава парламентской группы дружбы Монголия-Швеция Уурийнтуяа Доржсурэн провела виртуальную встречу с главой парламентской группы дружбы Швеция-Монголия и депутатом Риксдага Королевства Швеция Маркусом Вихелем. Об этом сообщает пресс-служба парламента Монголии.

На встрече депутат Уурийнтуяа Доржсурэн выразила удовлетворение проведением первой встречи парламентских групп и выразила благодарность г-ну Маркусу Вихелю за руководящую роль в создании парламентской группы Швеция-Монгола в Риксдаге Королевства Швеция и активную работу по расширению двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами. Глава парламентской группы дружбы Монголия-Швеция подчеркнула важность расширения и развития отношений и сотрудничества с Королевством Швеция, третьим соседом Монголии и важным партнером в Европе, во всех секторах на основе общих ценностей, таких как взаимное доверие, демократия, права человека и верховенство закона.

Г-жа Уурийнтуяа представила расширение Великого Государственного Хурала Монголии до 126 членов в соответствии с Конституцией страны. Кроме того, депутат Уурийнтуя подчеркнула важность укрепления межпарламентских связей и расширения сотрудничества между секретариатами парламентов двух стран в расширении отношений Монголии и Швеции.

Глава парламентской группы дружбы Швеция-Монголия Маркус Вихель выразил свою благодарность за инициирование виртуальной встречи между парламентскими группами. Г-н Маркус Вихель подчеркнул, что в парламентскую группу дружбы Швеция-Монголия входят представители шести из восьми партий в парламенте, что является признаком акцента Швеции на расширении двусторонних отношений и сотрудничества с Монголией.

Также, г-н Маркус Вихель выразил уверенность, что две парламентские группы будут сотрудничать в разработке новых предложений и инициатив по укреплению двусторонних отношений и активизации межпарламентского сотрудничества.

В виртуальной встрече приняли участие члены монголо-шведской парламентской группы дружбы Баасанжаргал Хурэлбаатар, Лувсанжамц Ганзориг, Эрдэнэбат Сухбаатар, а также члены парламентской группы дружбы Швеция-Монголия в Риксдаге Королевства Швеция Маргарета Седерфельт, Рашид Фаривар, Бьёрн Сёдер и Эрик Хеллсборн.

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