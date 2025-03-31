Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа сформировал переходное правительство. В него вошла одна женщина

CentralAsia (CA) - Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа сформировал переходное правительство, в состав которого вошли 23 министра, передает Reuters.

«Мы стали свидетелями зарождения нового этапа нашего национального пути», — заявил Шараа на церемонии в президентском дворце, посвященной назначению нового кабинета министров.

Reuters отмечает, что состав кабинета разнообразен с точки зрения религиозных и этнических меньшинств — в него вошли представитель алавитов, Яруб Бадр, который был назначен министром транспорта, представитель друзов Амгад Бадр, возглавивший Министерство сельского хозяйства, представитель курдов, ставший министром образования, и представительница христиан Хинд Кабават, назначенная министром социальных дел и труда. Она стала единственной женщиной в правительстве.

Свои посты из временного кабинета сохранили министр обороны и министр иностранных дел. Кроме того, впервые были созданы Министерство спорта и Министерство чрезвычайных ситуаций. Министром чрезвычайных ситуаций стал глава гражданской организации «Белые каски», Раед аль-Салех.

Премьер-министра в переходном правительстве не будет. Ожидается, что его функции возьмет на себя сам Шараа. Правительство будет у власти в течение пяти лет. Это позволит принять постоянную конституцию и провести выборы.

В начале декабря 2024 года в Сирии пал режим Асадов, а к власти пришла оппозиция, возглавляемая группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Временным президентом стал лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа, известный ранее как Абу Мухаммад аль-Джулани. Сам Асад бежал в Россию.

В середине марта Ахмед аш-Шараа подписал временную конституционную декларацию, которая будет действовать в стране в течение пятилетнего переходного периода.