Власти Мьянмы объявили недельный траур в связи с жертвами землетрясения

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил национальный траур в связи с жертвами землетрясения, передает Еconomic Times.

«Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен», — говорится в заявлении.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно затронуло и соседний Таиланд. По данным СМИ в Мьянме около 2 тыс. погибших, в Таиланде - 18.