Договор о союзничестве между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу

CentralAsia (TJ) - Договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу.

Министры иностранных дел двух стран в присутствии президентов Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Худжанде 31 марта подписали протокол и обменялись ратификационными грамотами о вступлении договора в силу. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

Договор был подписан в ходе встречи президентов 18 апреля прошлого года в Душанбе.

Лидеры также обсудили стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество, а также обменялись мнениями по региональной повестке, включая проведение предстоящих многосторонних саммитов в Узбекистане.

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