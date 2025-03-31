Договор о союзничестве между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу
- Таджикистан, политика
- 14:01, 31 марта 2025
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- Обновлено: 14:20, 31 марта 2025 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - Договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном вступил в силу.
Министры иностранных дел двух стран в присутствии президентов Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Худжанде 31 марта подписали протокол и обменялись ратификационными грамотами о вступлении договора в силу. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.
Договор был подписан в ходе встречи президентов 18 апреля прошлого года в Душанбе.
Лидеры также обсудили стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество, а также обменялись мнениями по региональной повестке, включая проведение предстоящих многосторонних саммитов в Узбекистане.
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