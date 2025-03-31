Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по полезным ископаемым

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки, в рамках которой американские компании получают приоритетное право на добычу редкоземельных металлов в Украине, передает Reuters.

«И, кстати, думаю, Зеленский сейчас пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Если он это сделает... Сейчас он говорит: «Ну, знаете, я хочу пересмотреть условия». Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен им стать. Он это понимает. Так что если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы», - сказал американский президент журналистам на борту самолета Air Force One.

В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной сорвалось после публичной ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. 24 марта Трамп выразил надежду на скорое заключение соглашения. Согласно новой версии документа, США получат контроль над всеми инвестициями в разработку полезных ископаемых.