В Узбекистане произошёл взрыв в мечети, пострадали шесть человек
- Узбекистан, происшествия
- 15:00, 31 марта 2025
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CentralAsia (UZ) - Взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из мечетей Андижанской области на востоке Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«31 марта текущего года в 12:19 в Андижанское областное управление МЧС поступило сообщение о том, что в мечети Ахмадали Ходжи, расположенной в Избасканском районе, произошла вспышка газовоздушной смеси», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
На место происшествия прибыли руководство областного УВД и ответственные лица. Ситуация взята под полный контроль
По предварительным данным, пострадали шесть человек.
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