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В Узбекистане произошёл взрыв в мечети, пострадали шесть человек

CentralAsia (UZ) -  Взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из мечетей Андижанской области на востоке Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«31 марта текущего года в 12:19 в Андижанское областное управление МЧС поступило сообщение о том, что в мечети Ахмадали Ходжи, расположенной в Избасканском районе, произошла вспышка газовоздушной смеси», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

На место происшествия прибыли руководство областного УВД и ответственные лица. Ситуация взята под полный контроль

По предварительным данным, пострадали шесть человек. 

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