Трамп заявил, что был взбешен словами Путина о внешнем управлении в Украине

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею президента России Владимира Путина ввести в Украине внешнее управление под эгидой ООН. В интервью NBC News он заявил, что был «взбешен» и «очень зол» на своего российского коллегу.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это вина России,— это может быть и не так, но если я считаю, что это вина России,— я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России»,— сказал он.

Трамп объяснил свое заявление. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах... Будет введен тариф в 25% на всю нефть, тариф в 25–50 пунктов на всю нефть»,— добавил он. Также NBC сообщает, что президент США планирует вскоре провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. В интервью телеканалу он сообщил, что телефонный звонок должен состояться «на этой неделе».

Американский президент отметил, что Путин знает о его реакции, добавив, что у него «очень хорошие отношения с ним» и «гнев быстро рассеется... если он поступит правильно». Предложение Владимира Путина прозвучало 27 марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск». Внешнее управление, сказал президент России, нужно для того, чтобы провести в Украине демократические выборы.