Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента

Марин Ле Пен

CentralAsia (CA) - Суд в Париже признал лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента, сообщает BFMTV.

Телеканал отмечает, что обвинительный приговор автоматически лишает Марин Ле Пен права избираться в органы власти. Пока неясно, будет ли приговор приведен в исполнение немедленно. Суд пока не огласил его полностью.

Еще восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения», которую возглавляет Ле Пен, а также 12 парламентских помощников были признаны виновными по этому делу. Согласно материалам дела общий ущерб от действий обвиняемых составил 2,9 миллиона евро.

Марин Ле Пен и ее соратников обвинили в том, что они фиктивно нанимали парламентских помощников в Европарламенте, чтобы похитить деньги в пользу «Национального объединения».

Суд рассматривал дело с конца сентября 2024 года. Прокуратура Парижа требовала лишить Ле Пен права избираться в органы власти в течение пяти лет, лишить ее свободы на пять лет (два из них условно), а также назначить ей штраф в размере 300 тысяч евро.

Марин Ле Пен собиралась баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. BFMTV отмечало, что в случае обвинительного приговора политик не сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборы, даже если обжалует решение суда.