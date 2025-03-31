Верховный лидер Ирана пообещал жесткий ответ, если США нанесут удар

CentralAsia (CA) - Если Вашингтон попытается нанести удар по Ирану или устроить мятеж изнутри, его ждет «мощный ответный удар». Об этом в понедельник заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Reuters.

«Враждебность со стороны США и Израиля существовала всегда. Они угрожают напасть на нас, что мы считаем маловероятным,— сказал аятолла. — Однако, если они совершат какой-либо проступок, то получат мощный ответный удар».

Хаменеи также предупредил, что помыслы о подстрекательстве к мятежу внутри Ирана также не останутся незамеченными. «Если они (США) думают устроить мятеж внутри страны, как (это было) в прошлые годы, иранский народ сам разберется с ними»,— сказал он.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что армия страны прибегнет к бомбардировкам Ирана, если тот не согласится на сделку по ядерной программе. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее отверг прямые переговоры с США по ядерной программе, но допустил возможность непрямых контактов.