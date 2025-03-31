Ледяной циклон обрушился на Канаду, более 360 тыс. жителей остались без электричества

CentralAsia (CA) - Ледяной циклон обрушился на восток Канады, оставив без электричества более 350 тысяч человек в Онтарио. Восстановление энергоснабжения может затянуться до 1 апреля, сообщает Reuters.

По данным Hydro One, ледяной дождь привёл к обледенению деревьев, из-за чего ветки начали падать на линии электропередач. В городе Ориллия власти объявили режим чрезвычайной ситуации – циклон вызвал массовые отключения, обрывы электросетей и повреждения зданий.

Штормовые предупреждения объявлены в нескольких регионах Онтарио и частях Квебека. В некоторых районах продолжается ледяной дождь, переходящий в снег, что осложняет ситуацию на дорогах. По данным энергокомпании Alectra, в Барри без света остаются около 35 тысяч человек.

Из-за наледи на проводах восстановительные работы идут медленно. Местные жители пишут в соцсетях, что улицы завалены поваленными деревьями, а с момента начала шторма они постоянно слышат, как ломаются ветки и стволы.