Дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - 1-3 апреля на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, в северных и восточных регионах ночью возможен переход дождя в снег, только в центре и на юге страны будет преимущественно без осадков, сообщает «Казгидромет».

На западе, севере и востоке страны синоптики также прогнозируют усиление ветра, в горных районах – туманы.

На большей части Казахстана днем потеплеет до +15+20 градусов. На юге будет +20+28, на юго-востоке +18+23 градуса. На востоке страны +5+15 градусов. Только на западе республики температура воздуха немного снизится – до +13+22 градусов.

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