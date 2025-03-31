Кремль прокомментировал слова Трампа о злости на Путина

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль остается открытым для контактов с Дональдом Трампом. Так Песков прокомментировал появившиеся в прессе слова американского президента о том, что он «взбешен и зол» из-за позиции Владимира Путина по Украине, передает «КоммерсантЪ».

«Это пересказ, это не закавыченные цитаты. Действительно прозвучали заявления. Мы продолжаем выстраивать работу по восстановлению наших отношений, которым был нанесен ущерб администрацией Байдена. Также работаем над украинским урегулированием. Пока конкретику сообщить не буду. Президент остается в открытом контакте с Трампом»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Ранее президент США прокомментировал идею президента России Владимира Путина ввести в Украине внешнее управление под эгидой ООН. В интервью NBC News он заявил, что был «взбешен» и «очень зол» на своего российского коллегу. При этом издание давало эту часть его слов в пересказе. Также в этом же материале приводились другие слова американского президента о том, что у него «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным и его «гнев быстро рассеется... если он поступит правильно».

27 марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» Владимир Путин предложил ввести в Украине внешнее управление, чтобы провести демократические выборы.