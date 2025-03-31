Армения отказалась финансировать ОДКБ

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CentralAsia (CA) - Армения уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что не подпишет документ, предусматривающий финансирование ОДКБ.

«Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения совета коллективной безопасности ОДКБ «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации»,— рассказали в МИД страны в ответ на запрос «Sputnik Армения».

В министерстве подчеркнули, что информация о годовом бюджете ОДКБ не подлежит публичному распространению в соответствии с внутренними процедурами организации.

В 2024 году премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он сказал, что организация представляет угрозу для суверенитета республики, а также допустил выход из ОДКБ. В марте 2025-го спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что власти страны не собираются пересматривать свою позицию в отношении организации. На прошлой неделе парламент Армении проголосовал за вступление в ЕС, при этом ЕС пока не предлагал стране членство.