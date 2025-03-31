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Марин Ле Пен приговорена к четырем годам лишения свободы
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен

CentralAsia (CA) -  Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена к лишению свободы на четыре года (два из них — условно) и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Приговор огласил судья Бенедикт де Пертюи.

Ранее суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии «Национальное объединение».

Помимо Марин Ле Пен виновными по делу о растрате признали еще восемь членов партии «Национальное объединение». 12 депутатов признали виновными в сокрытии информации.

Марин Ле Пен и еще два десятка партийных деятелей обвиняли в незаконном использовании средств Европарламента для оплаты труда сотрудников партии, базирующихся во Франции. По данным обвинения, в общей сложности было похищено почти €3 млн за 11 лет. Обвиняемые заявили, что деньги использовались законно. После завершения судебного процесса в ноябре прошлого года прокуроры потребовали для Марин Ле Пен пять лет тюремного заключения (в том числе три года условно), штраф в размере €300 тыс. и пятилетнее поражение в избирательных правах. Обвинительный приговор угрожает будущему Марин Ле Пен в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года.

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