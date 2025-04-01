91-летний монгол установил новые рекорды на соревнованиях в США. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по легкой атлетике среди мастеров в помещении-2025 (World Masters Athletics Indoor Championships 2025) прошел во Флориде, США, с 23 по 30 марта.

Раднаа Цэрэн завоевал пять золотых медалей и установил два новых рекорда на Международном соревновании по легкой атлетике среди ветеранов. Он успешно завершил соревнования в возрастной категории 90-94, завоевав золотые медали на дистанциях 60, 200, 400, 800 и 1500 метров, а также завоевал серебро в тройном прыжке.

В последний день соревнований, он пробежал 1 500 метров за 7:55.12, установив новый рекорд. На дистанции 400 метров он он пробежал за 37.12 и истановил новый мировой рекорд.

источник: MiddleAsianNews

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