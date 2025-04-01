С сегодняшнего дня у монголов нет проблем с использованием тугриковых карт в Гонконге

CentralAsia (MNG) -

EFT Solutions сотрудничает с Bonum для установления сотрудничества с ЦБ Монголии

Благодаря eftPay «₮-Card» в Монголии дебютирует за рубежом в Гонконге

EFT Solutions Limited («EFT Solutions» или «Компания»), член EFT Solutions Holdings Limited (вместе со своими дочерними компаниями именуемыми «Группа»; биржевой код: 8062.HK), ведущий поставщик решений для электронных денежных переводов в точках продаж («EFT-POS») в Гонконге, сообщила, что Компания и ее партнер Bonum LLC, поставщик платежных услуг в Монголии, сотрудничают с Mongolbank, центральным банком Монголии.

При технической поддержке EFT Solutions и платежного эквайера eftPay трио успешно содействовало выходу «₮-Card», основной платежной карты, выпущенной Mongolbank в Монголии, на рынки Гонконга, с ее первым развертыванием у торговцев в Гонконге.

По последним статистическим данным, в настоящее время в Монголии в обращении находится более 2 миллионов «₮-Card», что составляет более 45% от общего числа платежных карт.

Более того, общий объем транзакций «₮-Card» превышает 40% от общего объема рынка. Отказавшись от прежних ограничений внутреннего использования, EFT Solutions в сотрудничестве с Bonum LLC разработали специальное решение для электронного платежного терминала для «₮-Card». Это решение успешно интегрирует карту в платежную систему, обеспечивая бесперебойное подключение к различным терминалам EFT-POS, что позволяет использовать ее на зарубежных рынках.

Наряду с технической разработкой eftPay, «₮-Card» успешно осуществила свой зарубежный запуск. Она представлена ​​как способ оплаты в избранных ресторанах-партнерах в Гонконге.

Местные путешественники, посещающие Гонконг, могут просто использовать «₮-Card» для платежей, что упрощает их расходы в городе. Заглядывая вперед, eftPay планирует постепенно расширить «₮-Card» для других местных торговцев, удовлетворяя потребности в электронных платежах монгольских туристов, посещающих Гонконг.

Г-н Эндрю Ло Чун-кит, председатель и генеральный директор EFT Solutions, сказал: «Для нас большая честь стать первым партнером Банка Монголии в Гонконге в области технологии электронных платежей. Вместе мы ускорим местную цифровую трансформацию. Пока Гонконг становится умным городом, мы также реагируем на инициативу правительства HK SAR по продвижению взаимосвязанности электронных платежей в регионах. Мы продолжим активно изучать различные зарубежные проекты умных городов, чтобы воспользоваться возможностями международного рынка».

источник: MiddleAsianNews

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