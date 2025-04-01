Комитет ООН по правам человека опубликовал выводы по Монголии

CentralAsia (MNG) -

Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность по поводу снижения свободы выражения мнений в Монголии

Принимая во внимание недавние реформы, Комитет выразил обеспокоенность по поводу широко распространенной коррупции в государстве-участнике, включая дела высокого уровня с участием государственных должностных лиц и политиков. Комитет также выразил сожаление по поводу отсутствия данных об обвинительных приговорах и санкциях за коррупционные дела и подчеркнул проблемы, влияющие на независимость и эффективность Независимого органа по борьбе с коррупцией (IAAC), такие как нехватка ресурсов и политическое давление.

Комитет призвал Монголию усилить борьбу с коррупцией путем обеспечения эффективного правоприменения, уделения первоочередного внимания расследованию и судебному преследованию дел о коррупции с участием высокопоставленных политиков и должностных лиц, улучшения подготовки юристов и защиты осведомителей и свидетелей.

Комитет выразил обеспокоенность по поводу снижения свободы выражения мнений в государстве-участнике, в частности, случаев запугивания и судебных исков против журналистов и правозащитников, включая иски о клевете и уголовное преследование с нечеткими положениями уголовного права о ложной информации.

Комитет также отметил использование Закона о государственной и служебной тайне для ограничения доступа к информации, политического влияния на средства массовой информации, отсутствия прозрачности в отношении собственности и широко распространенной самоцензуры среди журналистов.

Комитет настоятельно призвал Монголию лучше защищать журналистов и правозащитников от преследований, пересмотреть действующее и находящееся на рассмотрении законодательство, включая Уголовный кодекс и проекты законов о свободе СМИ и доступе к информации, улучшить доступ к общественной информации и защитить независимость СМИ путем обеспечения прозрачности частной собственности.

источник: MiddleAsianNews

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