Mongolia Growth Group возобновляет программу обратного выкупа акций

CentralAsia (MNG) - Компания Mongolia Growth Group Ltd. объявила о возобновлении обычного курса предложения эмитента, что позволит компании приобрести до 1 700 000 своих обыкновенных акций в течение следующих 12 месяцев.

Этот шаг направлен на повышение стабильности рынка и отражает убеждение компании в том, что цена ее акций может не полностью отражать ее базовую стоимость и перспективы роста. Компания может продать инвестиционную недвижимость для финансирования этих покупок, а акции будут куплены для аннулирования на открытом рынке при условии одобрения TSX Venture Exchange.

Mongolia Growth Group Ltd. работает в сфере недвижимости, сосредоточившись на приобретении, развитии и управлении объектами недвижимости в Монголии. Компания котируется на фондовой бирже TSX Venture Exchange под символом YAK.

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