Монгольские вольники завоевали 10 медалей на чемпионате Азии в Аммане

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по вольной борьбе среди взрослых завершился в столице Иордании Аммане, где сборная Монголии завоевала 10 медалей. Об этом сообщило ИА GOGO.

В соревнованиях среди женщин монгольские спортменки завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали, что позволило им занять четвертое место в общекомандном зачете. Мужская команда также заняла четвертое место, заработав две серебряные и три бронзовые медали.

В последний день турнира, 30 марта, Н.Батбилгуун принес команде бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг среди мужчин, а Заслуженный спортсмен Монголии М.Лхагвагэрэл завоевал серебро в весовой категории до 125 кг.

Это стало первым случаем, когда Батбилгуун завоевал медаль на континентальном первенстве, в то время как Лхагвагэрэл, бывший чемпион Азии 2023 года, во второй раз подряд вышел в финал, но проиграл иранскому борцу со счетом 6:0.

По итогам турнира Япония заняла первое место в женском командном зачете, за ней последовали Китай и Северная Корея. В мужском зачете первое место занял Иран, а Япония и Казахстан заняли второе и третье места.

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