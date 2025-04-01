Форумы РФ и стран СНГ, Абхазии и Монголии будут финансироваться из бюджета РФ

CentralAsia (MNG) - Средства на проведение некоторых форумов между Россией и сопредельными государствами будут на ежегодной основе выделяться из бюджета РФ, следует из распоряжения правительства РФ.

«Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с Минфином России и МИД России о финансировании начиная с 2025 года на ежегодной основе за счет средств федерального бюджета проведения Российско-Абхазского делового форума, Российско-Азербайджанского межрегионального форума, Российско-Армянского межрегионального форума, Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Российско-Киргизской межрегиональной конференции, Форума регионов России и Монголии, Конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана и Совета регионов России и Узбекистана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства на это должны предусматриваться в бюджете заблаговременно.

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