Делегация из Монголии ознакомилась с работой исправительных учреждений Подмосковья

CentralAsia (MNG) -

Делегация Генерального управления исполнения судебных решений Монголии (ГУИСР) вместе с руководителем ведомства Бямбажавом Нандинболором и советником посольства этой страны в РФ Зоригтом Очирхуягом прибыла в исправительные учреждения Подмосковья. Об этом сообщает Подмосковые Сегодня.

Делегатам из Монголии показали работу Можайской воспитательной колонии, исправительной колонии №5. Вместе с сотрудниками ФСИН и руководством территориального органа представители ГУИСР увидели условия, в которых содержат несовершеннолетних воспитанниц Можайской ВК.

Директор школы, заслуженный учитель РФ Ольга Князькова поделилась с делегатами тем, как организовано обучение в учреждении. Она рассказала, как подростков готовят к предстоящей ГИА.

Еще делегаты отправились в патриотический музей, работающий в учебном учреждении. Они также посетили общежитие отряда, ознакомились с условиями проживания подростков, изучили библиотеку и столовую.

После этого делегация из Монголии отправилась в ИК-5. Во время ее посещения сотрудники ГУИСР ознакомились с тем, как функционирует социально-реабилитационный центр «Аврора». Он находится в учреждении.

Работники УИС поделились с коллегами тем, как организовывается воспитательная и соцработа с отбывающими наказание женщинами, воплощаются в жизнь меры пробации.

В конце приезда делегация ГУИСР Монголии посетила экскурсионную программу, во время которой побывала в музее «Бородинское поле».

В Московской области также работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе на отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.

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