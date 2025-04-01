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Взрыв в мечети Узбекистана: Погибли 3 человека, 10 пострадали
Предыстория: В Узбекистане произошёл взрыв в мечети, пострадали шесть человек

CentralAsia (UZ) -  В результате взрыва в помещении для омовения на территории мечети в Избасканском районе Андижанской области Узбекистана погибли три человека и пострадали 10. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РУз.

Взрыв газовоздушной смеси в здании в махалле «Мирзо Улугбек» произошёл в 12:19 в понедельник. Сначала было сообщено о шести пострадавших.

На место взрыва были направлены два спасательных отряда и два пожарно-спасательных экипажа. По данным МЧС, обрушились стены и крыша помещения.

По факту взрыва проводят расследование.

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