Взрыв в мечети Узбекистана: Погибли 3 человека, 10 пострадали
- Узбекистан, происшествия
- 9:28, 01 апреля 2025
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CentralAsia (UZ) - В результате взрыва в помещении для омовения на территории мечети в Избасканском районе Андижанской области Узбекистана погибли три человека и пострадали 10. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РУз.
Взрыв газовоздушной смеси в здании в махалле «Мирзо Улугбек» произошёл в 12:19 в понедельник. Сначала было сообщено о шести пострадавших.
На место взрыва были направлены два спасательных отряда и два пожарно-спасательных экипажа. По данным МЧС, обрушились стены и крыша помещения.
По факту взрыва проводят расследование.
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