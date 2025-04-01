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Швеция выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму $1,6 млрд
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон анонсировал выделение Украине пакета военной помощи на сумму $1,6 млрд, передает AFP.

«Пакет помощи, который мы представляем сегодня, является самым крупным из тех, что мы когда-либо предоставляли Украине,— заявил журналистам министр.— Мы хотим донести до вас, что мы усиливаем нашу поддержку, увеличиваем ее силу и масштабы».

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на ближайшие десять лет. В прошлом году Киев также подписал первый прямой контракт на закупку вооружений с неназванной шведской компанией.

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