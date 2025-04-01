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Генпрокуратура России попросила разрешить деятельность «Талибана» в стране
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд РФ с просьбой приостановить запрет деятельности террористического движения «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане в 2021 году.

Административное заявление генпрокурора РФ будет рассмотрено Верховным судом 17 апреля, сообщает «Интерфакс». Заседание пройдет в закрытом режиме.

В начале года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что процесс исключения движения «Талибан» из перечня террористических организаций продолжается. Он проходит в рамках закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого в декабре 2024 года. Предлагалось исключить из списка «Талибан» и сирийскую «Хайат Тахрир аш-Шам». В документе говорится, что исключение возможно, если движение прекратило пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

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