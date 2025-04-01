Украинские власти отрицают подготовку к выборам в стране

Давид Арахамия

CentralAsia (CA) - Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не проводил совещания, на котором поручил своей команде готовиться к проведению выборов. Об этом он сказал в комментарии изданию «Суспiльне».

«Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и фракции согласились, что выборы должны состояться через шесть месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась после этого», — сказал он.

30 марта издание The Economist сообщило, что Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое (по оценкам американской стороны) может наступить в конце апреля. Издание отмечало, что отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса. Кроме того, закон также требует не менее 60 дней для агитации, и таким образом самая ранняя возможность для проведения выборов наступит в начале июля. Но по словам некоторых собеседников The Economist, избирательным органам требуется не меньше трех месяцев, чтобы восстановить списки избирателей в разгар войны.

Президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре». В Белом доме на это заявили, что государственное управление Украиной определяется ее конституцией и народом.