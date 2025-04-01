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Вызывающей кашель с кровью вирус в России оказался микоплазменной пневмонией, - Роспотребнадзор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Роспотребнадзоре заявили, что «неизвестный вирус», сообщения о котором появились в одном из телеграм-каналов 29 марта, оказался микоплазменной инфекцией. Об этом сообщил официальный канал ведомства в Telegram.

«В своих публикациях редакция не называла вирус «новым», лишь «неизвестным» (так как он не был установлен), также высказались предположения, что это может быть «микоплазменная пневмония», что вскоре и подтвердилось результатами», — говорится в публикации.

При этом в ведомстве отметили, что ситуация находится на строгом контроле. В Роспотребнадзоре добавили, что эпидемиологическая ситуация в РФ по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема.

Телеграм-канал SHOT 29 марта сообщил о появлении в России неизвестного вируса. По данным канала, заболевшие жаловались на высокую температуру и сильный кашель с кровью, при этом тесты на COVID-19 и грипп были отрицательными.

  • Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, может подняться температура, отмечаются боли в грудной клетке, может развиться обструкция бронхов. Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение ПЦР-теста. Микоплазменная пневмония обычно имеет благоприятное течение, в редких случаях — очень тяжелое. Вакцины от заражения этой инфекцией нет.
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