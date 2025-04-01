На юге Таиланда взорвался катер с туристами из России и Казахстана
- Азия и мир, происшествия
- 12:21, 01 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался рядом с островом Майтон в провинции Пхукет. На борту был 31 человек. В результате один россиянин получил ожоги, сообщает ТАСС со ссылкой на таиландскую туристическую полицию.
В полиции рассказали, что в момент инцидента 30 туристов были в воде, на борту остался один, он и пострадал. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов вернулись в свои отели.
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