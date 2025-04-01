Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию заберут 160 тысяч россиян
- Азия и мир, общество
- 12:32, 01 апреля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля.
В армию призовут 160 тысяч человек, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
С 2024 года в соответствии с новыми законами, на срочную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 30 лет.
В 2024 году в ходе весеннего призыва в армию забрали 150 тысяч человек, в 2023-м — 147 тысяч человек, в 2022-м — 134,5 тысячи человек, отмечает ТАСС.
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