Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию заберут 160 тысяч россиян

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля.

В армию призовут 160 тысяч человек, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

С 2024 года в соответствии с новыми законами, на срочную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

В 2024 году в ходе весеннего призыва в армию забрали 150 тысяч человек, в 2023-м — 147 тысяч человек, в 2022-м — 134,5 тысячи человек, отмечает ТАСС.