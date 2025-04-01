В Казахстане будут постепенно закрывать ЦОНы

CentralAsia (KZ) - В Казахстане готовятся к постепенному отказу от центров обслуживания населения (ЦОНов) в пользу цифровых сервисов. Об этом сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства 1 апреля, передает «Курсив.kz».

Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание Мадиева на то, что в последнее время участились случаи онлайн-мошенничеств с персональными данными казахстанцев.

«Мы запустили государственный сервис контроля доступа к персональным данным. Уже более 70% госинформационных систем подключены к нему. Граждане теперь могут получать уведомления при любом доступе к их данным», — ответил Мадиев.

Он добавил, что в Казахстане создали интернет-ресурсы Citizen.TZ и Nomad.Word.KZ для повышения цифровой грамотности населения. Также Минцифры совместно с мобильными операторами открыли антифрод-центры, которые выявляют и блокируют мошеннические звонки. Они уже интегрированы с системой Национального банка.

«При покупке SIM-карт вводится биометрическая регистрация, а за незаконную передачу номеров третьим лицам теперь предусмотрена ответственность», — подчеркнул министр.

Помимо этого, по словам Мадиева, в стране запущен сервис «СТОП-кредит», который помогает предотвратить незаконное оформление займов на граждан. Внесены изменения в законодательство, ужесточающие наказание за нарушение защиты персональных данных.

Также глава Минцифры напомнил, что в 2024 году операторы ЦОН оказали 15,2 млн услуг, однако 80% всех обращений связаны всего с десятью наиболее востребованными сервисами.

«Совместно с госорганами мы разработали дорожные карты по их автоматизации и переводу в онлайн. На первом этапе мы цифровизируем выдачу удостоверений личности, ЭЦП и разрешений для трудовых мигрантов. Затем переведем в онлайн регистрацию транспорта, недвижимости и земельных документов. Наша цель — снизить нагрузку на ЦОНы на 50% уже к концу года», — заявил Мадиев.

Глава НАО «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев также отметил, что число обращений в ЦОНы сокращается.

«В стране работают 334 ЦОНа, оказывающих 1 296 видов услуг. В 2024 году мы оказали более 23 млн услуг, но по сравнению с прошлыми годами этот показатель снизился. Основная причина — развитие электронных сервисов», — пояснил Кенжегалиев.

Бектенов согласился со спикерами и подчеркнул важность отказа от ЦОНов.

«Все больше госуслуг переводится в онлайн. Это удобнее, безопаснее и снижает риск мошенничества», — заявил премьер.

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