Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс.

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 2719 человек, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на премьер-министра страны Мин Аун Хлайна, передает Reuters. 31 марта сообщалось более чем о 2 тыс. погибших.

По его данным, пострадал по меньшей мере 4521 человек, 400 числятся пропавшими без вести. Премьер предположил, что число погибших может превысить 3 тыс.

До этого число погибших оценивалось в 2056 человек, количество пострадавших превышало 3,9 тыс., а пропавшими числились 270 человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощущались также в Таиланде и Китае. В таиландской столице Бангкоке погибли 18 человек, более 30 получили травмы. Еще 76 человек пропали без вести. Там рухнула строящаяся высотка.

По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым сильным за последние 100 лет. По ее оценкам, число жертв может приблизиться к 10 тыс. человек.