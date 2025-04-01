Семью бывшего инвестменеджера Bloomberg нашли мертвой в Южной Каролине

CentralAsia (CA) - В особняке в городе Грир на западе Южной Каролины были обнаружены тела бывшего менеджера финансовой компании Bloomberg LP Ричарда Самареля, его жены Лины Марии и дочери Саманты. Тела были найдены 28 марта, но личности погибших раскрыли только сегодня, 1 апреля.

По предварительным данным полиции, смерти членов семьи наступили между 10:20 и 11:29 утра. Они погибли в результате насильственных действий. Их убили или произошел несчастный случай. В заявлении офиса шерифа говорится, что в связи с инцидентом «угрозы для общественности» нет, передает телеканал Fox News.

Полицию к дому семьи вызвал сосед. В заявлении офиса шерифа отмечается, что в доме проживало еще несколько детей. Во время инцидента они находились в школе. Как предполагает New York Post, речь идет о еще одной дочери и еще одном сыне пары.

Ричарду Самарелю было 54 года, его жене — 45, дочери — девять лет. Согласно сообщениям господина Самареля в соцсетях, он родился в Нью-Джерси, в Bloomberg LP работал в должности инвестиционного менеджера. Лина Мария работала в департаменте по делам ветеранов США, а после медсестрой, оказывала психиатрическую помощь. В сообщениях американских СМИ отмечается, что семья была богатой.