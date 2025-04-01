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Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иностранных агентах, копирующий американскую версию FARA (Foreign Agents Registration Act) 1938 года «За» проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто. Пленарное заседание проходило в прямом эфире на сайте парламента.

17 февраля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе пояснил, что FARA служит для предотвращения любых спекуляций в отношении «закона о прозрачности иностранного влияния».

24 марта президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал иск, касающийся закона об иноагентах, который был подан экс-президентом Саломе Зурабишвили в конституционный суд.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах. Такое решение привело к массовым протестам в стране. 18 мая экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон. Подобный законопроект правящая «Грузинская мечта» пыталась продвинуть в парламенте еще в 2023 году, но тогда его принятие было отложено из-за протестов.

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