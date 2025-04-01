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В результате взрыва на газопроводе в Малайзии пострадали 112 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 112 человек пострадали в результате пожара на газопроводе в городе Субанг-Джая в Малайзии, сообщает Malaysiakini.

В три больницы доставили 63 пострадавших с ожогами и травмами.

Газопровод принадлежит государственной энергетической компании Petronas. Причиной ЧП стала утечка. Огонь повредил 49 домов.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал правительство штата Селангор оказать необходимую помощь пострадавшим. Департамент окружающей среды следит за качеством воздуха в районе.

 

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