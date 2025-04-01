В Узбекистане неделя будет очень тёплой

CentralAsia (UZ) - В первые дни апреля по территории Узбекистана ожидается сухая и тёплая погода, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха будет продолжать расти. В понедельник и вторник в дневные часы воздух прогреется до +22…+27 градусов, а к концу рабочей недели до +28…+30, по югу и пустынной зоне до +33. Это на 5−7 градусов выше нормальных для начала апреля значений, отмечают синоптики.

По Каракалпакстану и Хорезмской области 1−3 апреля ожидается сухая и очень тёплая погода с дневной температурой +25…+30, 4 апреля температура понизится на 5−7 градусов, возможен дождь.

Ветер 7−12 м/с, 3−4 апреля местами по стране возможо усиление до 15−20 м/с.

В Ташкенте в понедельник — небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью +10…+15, днём 1−2 апреля +24…+26, 3−4 апреля +26…+29.