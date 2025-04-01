Население Казахстана достигло 20,3 тыс. человек

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CentralAsia (KZ) - Население Казахстана к 1 марта достигло 20 316,2 тыс. человек, показав рост на 0,16% по итогам первых двух месяцев этого года, сообщило бюро нацстатистики страны во вторник.

К 1 марта население Алматы, крупнейшего города Казахстана, официально превысило 2,3 млн человек. При этом в этом году население города выросло на 0,38%, уступив по этому показателю Астане, Шымкенту и Алматинской области.

В половине регионов Казахстана в январе-феврале 2025 года население сократилось, в том числе за счет высокой миграции. Среди областей, где число жителей уменьшилось – все северные (за исключением столичной Акмолинской области), восточные и центральные области, а также Жетысу на юго-востоке и Жамбылская область на юге. В Западно-Казахстанской и Туркестанской областяхчисленность населения не изменилась.

В трех регионах по итогам января-февраля зафиксирована естественная убыль населения – когда число умерших превышает число родившихся – в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

По итогам первых двух месяцев городское население выросло на 0,32%, сельское – сократилось на 0,11%. В городах Казахстана проживает к этому моменту 63,1% жителей страны, на селе – 36,9%.

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