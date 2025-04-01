Доступ к маркетплейсу TEMU в Узбекистане разблокируют после уплаты маркетплейсом налогов на $3,55 млн

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Для разблокировки доступа в Узбекистане китайский маркетплейс TEMU должен уплатить налоги на 46 млрд сумов (примерно $3,55 млн). Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Налогового комитета (НК) Узбекистана Мубин Мирзаев, передает Spot.uz.

Указанная сумма является предварительной оценкой, окончательная цифра будет определена после завершения переговоров с руководством маркетплейса. НК направил TEMU претензионное письмо об уплате налогов, и если платформа покроет налоговую задолженность, ее деятельность в республике будет легализована.

Мирзаев подчеркнул, что проблема неуплаты налогов распространяется не только на TEMU, но и на ряд других электронных торговых платформ. В качестве примера он привел маркетплейс Wildberries, которому недавно пришлось доплатить в бюджет Узбекистана налоги на 51,2 млрд сумов (около $4 млн), зато теперь к нему «нет никаких претензий».

Доступ к TEMU в стране ограничили 20 марта текущего года из-за несоблюдения маркетплейсом новых правил для электронной коммерции, которые требуют от международных платформ регистрировать юридическое лицо в Узбекистане. За пару дней до назначенной даты блокировки TEMU зарегистрировал юридическое лицо в республике, однако блокировка осталась в силе из-за неуплаты налогов за период до регистрации. Пользователям рекомендовано воздержаться от заказов на платформе до тех пор, пока все требования не будут выполнены.