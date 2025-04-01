Арестом на 15 суток и штрафом отделались участницы фото с искаженным флагом Казахстана

CentralAsia (KZ) - Специализированный суд по административным правонарушениям Атырау рассмотрел дела в отношении девушек, сделавших скандальное фото с искаженным флагом Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Судом установлено, что 23 марта 2025 года гражданки Н., А. и несовершеннолетняя Х. в здании Ледового дворца города Атырау сфотографировались на фоне флага Республики Казахстан с изображением арабской надписи и распространили фото через соцсети, совершив мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе суда.

Вина девушек подтверждается протоколом об административном правонарушении, фотографией, рапортом и другими материалами дела.

Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП (мелкое хулиганство), хотя ранее сообщалось, что девушкам вменяют уголовную статью о надругательстве над государственными символами. Гражданка Н. с учетом отягчающих обстоятельств — вовлечение несовершеннолетней в административное правонарушение и совершение административного правонарушения группой лиц — арестована на 15 суток. Правонарушительница А. оштрафована на 78 640 тенге ($156).

Кроме того, на законного представителя несовершеннолетней Х. наложен административный штраф в 39 320 тенге (около $80).

Постановления суда еще не вступили в законную силу.

Стоит отметить, что на фото, вызвавшем резонанс, изображены четыре девушки, однако о судьбе еще одной фигурантки в суде не сообщили.

Снимок девушек в никабах, державших флаг Казахстана с арабской надписью, распространился в соцсетях в конце марта. Надпись, которая нанесена на флаге — шахада. Она свидетельствует о вере в Аллаха и посланнической миссии пророка Мухаммада. Аналогичная надпись есть на официальном флаге Саудовской Аравии.

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