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87-летняя монгольская бабушка завоевала пять золотых медалей в США

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат мира по легкой атлетике среди мастеров в помещении-2025 прошел в Алачуа (штат Флорида, США) с 23 по 30 марта 2025 года. На нем монгольские спортсмены завоевали 11 золотых медалей.

На чемпионате заслуженная спортсменка Монголии Раднаа Цэрэн завоевал шесть золотых медалей в возрастной категории 90-94 года.

Тем временем заслуженная спортсменка Монголии, 87-летняя Цэрэндолгор Төмөрбат завоевала на чемпионате пять золотых медалей в метании диска, копья, толкании ядра и метании молота.

источник: MiddleAsianNews

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