Монгольский судья Эрдэнэбалсурэн избран Президентом Апелляционной палаты МУС в Гааге

Судья Эрдэнэбалсурэн Дамдин

CentralAsia (MNG) -

Согласно статье 14 Статута Международного уголовного суда (МУС) и статье 4 Внутренних правил, Председатель Апелляционной палаты избирается большинством голосов судей палаты. Единогласным решением судьи Апелляционной палаты избирают судью Эрдэнэбалсурэна Дамдина, что делает его первым монголом, занявшим эту почетную должность.

Напомним, что судья Эрдэнэбалсурэн Дамдин из Монголии, избранный в Международный уголовный суд голосованием 81 страны, принял присягу 8 марта 2024 года в здании суда в Гааге.

Для вашего сведения, Апелляционная палата МУС, состоящая из 5 судей, рассматривает решения, апелляции и жалобы в рамках юрисдикции суда.

Апелляционная палата:

жалобы рассматривают все пять судей из отделения;

они изучают, подтверждают или отменяют решения, принятые предыдущими инстанциями;

выносят самостоятельные приговоры при наличии ранее не представленных доказательств.

Судья Эрдэнэбалсурэн, который является судьей МУС с 2023 года, получает наибольшее количество голосов на судебных выборах. Он принимает на себя роль президента Апелляционной палаты на срок 2025-2026 годов.

Судья Эрдэнэбалсурэн имеет более чем тридцатилетний опыт работы в уголовном правосудии, включая должности судьи, прокурора и адвоката по уголовным делам. До прихода в МУС он более 12 лет проработал судьей Верховного суда Монголии, рассматривая серьезные и сложные дела, включая убийства и дела, связанные с оправданием жертв геноцида и преступлений против человечности.

В дополнение к своей юридической практике судья Эрдэнэбалсурэн Дамдин внес значительный вклад в процесс правовой реформы в Монголии, предоставляя экспертные заключения и консультационные услуги по законодательству, направленному на укрепление национальной системы уголовного правосудия. Как известный эксперт, он в течение многих лет организовывал и преподавал в многочисленных учебных программах для судей и адвокатов по уголовному праву, процедуре и верховенству закона.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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