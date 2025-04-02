С марта гражданам Монголии нужна виза для въезда в Сербию

CentralAsia (MNG) -

Сербия гармонизирует свой визовый режим с режимом ЕС в качестве одной из мер по гармонизации со стандартами ЕС, и к концу 2026 года будут реализованы все необходимые реформы для выполнения условий полноправного членства, сообщили агентству Tanjug в Министерстве иностранных дел.

«Гармонизируясь с визовой политикой ЕС, Сербия активно участвует в мерах безопасности по борьбе с нелегальными мигрантами, преступностью и другими видами незаконной трансграничной деятельности», — заявили в министерстве.

В министерстве добавили, что Сербия осуществит все необходимые реформы к концу 2026 года, чтобы выполнить все необходимые условия для полноправного членства в Европейском союзе, что является одним из стратегических приоритетов внешней политики Сербии.

«Процесс вступления в ЕС состоит из двух одинаково важных компонентов: технического и политического. Успешный процесс вступления в ЕС требует комплексного подхода, то есть баланса между техническими реформами и политической стратегией. Министерство иностранных дел представляет Сербию на международной арене, работая над укреплением двусторонних отношений с государствами-членами ЕС, повышением авторитета Сербии и решением всех геополитических вопросов, которые могут повлиять на процесс вступления в ЕС», — говорится в заявлении.

В этом контексте Министерство иностранных дел играет одну из ключевых ролей в представлении реализуемых реформ в коммуникациях с институтами ЕС, а также государствами-членами ЕС с целью дальнейшего продвижения нашей страны в переговорном процессе.

Как носитель деятельности Переговорной группы по главе 31, Министерство также занимается гармонизацией внешней политики Сербии с общими внешнеполитическими декларациями, решениями и мерами ЕС в период переговоров, вплоть до полной гармонизации непосредственно перед вступлением в ЕС.

Министерство также сообщило, что подписанное в 2013 году соглашение между правительствами Сербии и Монголии об отмене виз для граждан двух стран утратило силу в марте этого года, и теперь гражданам Монголии для въезда в Сербию необходима виза.

В министерстве заявили, что гармонизация визового режима Сербии с визовым режимом ЕС в отношении Катара, Кувейта, Омана и Монголии была реализована на основании Заключения о принятии Повестки дня реформ Республики Сербия на 2024–2027 годы в соответствии с Планом роста для Западных Балкан, который был принят правительством Сербии в октябре 2024 года.

На основании обязательств, взятых на себя Сербией в этом документе, с 14 декабря 2024 года гражданам Катара, Омана и Кувейта для въезда в Сербию потребуется виза.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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