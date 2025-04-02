Монголия построит при содействии США суперкомпьютерный центр высокопроизводительных вычисления

CentralAsia (MNG) -

Министерство экономики и развития Монголии будет сотрудничать с Соединенными Штатами в рамках проекта «Создание суперкомпьютерного центра высокопроизводительных вычисления».

Монгольская делегация в составе начальника Департамента комплексной политики в области науки и технологий Министерства экономики и развития д-ра Баттогтоха Доржготова, советника Департамента макроэкономической политики Өлзий-Эрдэнэ дэмбэрэл и вице-президента Монгольской академии наук академика Авида Будээбазара посетила Окриджскую национальную лабораторию в Теннесси, США. Делегаты провели встречи с руководителями и учеными в Управлении биологических и экологических систем науки и Управлении вычислительных и вычислительных наук, обсудив сотрудничество в области науки и технологий между двумя странами и использование суперкомпьютера «Frontier», его операционной системы, оборудования и управления, а также обучение кадров для его эксплуатации.

Реализаторы проекта сотрудничают с монгольскими учеными и исследователями, работающими в США и Республике Корея, чтобы использовать их высокие знания и навыки. Успешная реализация проекта создаст технологические достижения в Монголии, такие как анализ больших массивов природных, социальных и экономических данных, связанных с национальной безопасностью, разработка решений по борьбе с изменением климата и стихийными бедствиями, вызванными глобальным потеплением, деградацией пастбищ и опустыниванием, проведение подробных исследований новых материалов и минералов, а также проведение исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Кроме того, внедрение передовых технологий выведет развитие науки, технологий и инноваций Монголии на новый уровень, а также создаст условия для нового поколения ученых и студентов для освоения мощных современных исследовательских технологий.

Ок-Риджская национальная лаборатория (Oak Ridge National Laboratory; ORNL — крупнейшее научно-исследовательское учреждение в системе национальных лабораторий Министерства энергетики США, расположена вблизи города Ок-Ридж (штат Теннесси) рядом с городом Ноксвилл. Научные направления: материаловедение, нейтронная физика, энергетика, высокопроизводительные вычисления, системная биология, национальная безопасность.

Основана в 1942 году как дополнительная площадка Клинтонского инженерного завода для работ в рамках Манхэттенского проекта; в 1943 году под руководством Энрико Ферми в лаборатории пущен второй в мире искусственный ядерный реактор X-10, снабжавший Лос-Аламосскую лабораторию оружейным плутонием. Впоследствии круг решаемых задач расширен, учреждение стало одним из значительных междисциплинарных научных центров США. С 1947 по 1984 год она управлялась компанией Union Carbide.

В лаборатории установлено несколько мощных суперкомпьютеров (в том числе Jaguar, его обновлённая версия Titan, 200-петафлопный суперкомпьютер Summit, эксафлопсный суперкомпьютер Frontier) и несколько нейтронных исследовательских установок, в частности, Spallation Neutron Source и High Flux Isotope Reactor

Высокопроизводительные вычисления (HPC) — это использование суперкомпьютеров и компьютерных кластеров для решения сложных вычислительных задач.

HPC объединяет системное администрирование (включая знания в области сетей и безопасности) и параллельное программирование в междисциплинарную область, которая объединяет цифровую электронику, архитектуру компьютеров, системное программное обеспечение, языки программирования, алгоритмы и вычислительные методы. Технологии HPC — это инструменты и системы, используемые для внедрения и создания высокопроизводительных вычислительных систем. Системы HPC перешли от суперкомпьютеров к вычислительным кластерам и сетям.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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