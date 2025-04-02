Законопроекты «О донорстве крови» и «О трансплантации органов и тканей» внесены в ВГХ

CentralAsia (MNG) - Депутаты Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии Чинбурэн Жигжидсурэн, Батсумбэрэл Нацагдорж, Ариунзаяа Аюуш и Алдаржавхлан Жуков 31 марта 2025 года представили Председателю Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалану Дашзэгву Законопроекты «О донорстве крови» и «О трансплантации органов и тканей».

Прогноз демографической пирамиды Монголии показывает, что доля активных доноров (в возрасте 24–45 лет) по прогнозам снизится. Следовательно, обеспечение непрерывной поставки и достаточного запаса крови и продуктов крови стало вопросом критической важности. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 171 страны с национальными службами крови, 110 приняли Правила безопасности и качества крови 2005 года (BSQR 2005).

В 2000 году в Монголии был принят Закон о донорстве, регулирующий деятельность по донорству крови. С тех пор в него вносились поправки, изменения и переписывание четыре раза, в результате чего в него были добавлены дополнительные положения о донорстве и трансплантации органов. Законодатели подчеркнули, что поскольку во всем мире начали внедряться новые технологии, такие как использование стволовых клеток для регенерации тканей и трансплантация эмбрионов, сектору здравоохранения нашей страны необходимо разрабатывать новые технологии, чтобы идти в ногу с этими достижениями.

Трансплантация органов и тканей проводится в 93 странах мира, и 90 стран приняли независимое законодательство в отношении этого вида лечения.

С принятием законопроекта о трансплантации органов и тканей будет улучшена правовая среда и внедрены эффективные методы лечения. Кроме того, граждане получат возможность получать лечение и услуги мирового уровня качества в своей стране, а политика и правила, регулирующие трансплантацию органов и тканей от умерших доноров, станут более понятными, что улучшит качество, доступность и результаты лечения.

По словам членов парламента, представивших Законпроект о донорстве крови, принятие закона укрепит правовую базу сектора, улучшит обучение и осведомленность общественности о донорстве крови и будет способствовать прогрессу в сельской местности. Они также выразили уверенность в том, что положения о социальном обеспечении и стимулы для доноров крови будут увеличены, тем самым поощряя большее участие. Кроме того, они подчеркнули, что во время стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения доступность и снабжение кровью и продуктами крови будут решаться комплексно.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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