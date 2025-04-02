ЦБ Монголии закупил 281,8 кг драгоценных металлов в марте

CentralAsia (MNG) - В марте 2025 года ЦБ Монголии закупил 281,8 килограмма драгоценных металлов, что в общей сложности составило 2,2 тонны драгоценных металлов с начала этого года.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем закупки ЦБ Монголии драгоценных металлов сократился на 35,1 процента. С начала 2025 года Дархан-Уулский филиал Банка Монголии закупил 55,4 килограмма драгоценных металлов, а Баянхонгорский филиал — 254,1 килограмма.

Цена на драгоценные металлы определяется мировым рынком. В прошлом месяце средняя цена за грамм золота составила ₮333 309,34.

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