Посол Монголии в Южной Африке вручил верительную грамоту президенту страны

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Южно-Африканской Республике Булган Энхтувшин вручил свои верительные грамоты Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамафосе 27 марта 2025 года. Об этом сообщается на официальной странице ForeignAdviser Южно-Африканской Республики в Facebook.

После вручения верительных грамот посол Булган встретился с Президентом Матамелой Сирилом Рамафосой, чтобы передать приветствия Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, и обменялся мнениями о возможностях расширения и укрепления двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Президент Матамела Сирил Рамафоса пожелал послу Булгану успехов и выразил всестороннюю поддержку ЮАР в укреплении двусторонних отношений и сотрудничества.

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