С 1 апреля в России перестали действовать иностранные водительские права

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CentralAsia (CA) - С 1 апреля в России перестали действовать иностранные водительские права. Об этом сообщает РБК.

Владельцы иностранных водительских прав, получивших гражданство в России, вид на жительство или разрешение на временное проживание год назад и более, теперь не могут пользоваться своими правами. Также это касается россиян, которые получили иностранные права за рубежом, когда они там долго жили.

Срок их водительских удостоверений истекает 1 апреля 2025 года.

Согласно новому закону, иностранные граждане и лица без гражданства теряют право управлять транспортными средствами в России с иностранными водительскими удостоверениями, если прошел год с даты получения вида на жительство либо российского гражданства.

«Годовой период отсчитывается от даты въезда в нашу страну из-за границы», — сообщали в МВД.

Для того чтобы снова управлять машиной, таким гражданам придется сдавать теоретический экзамен и получать национальные права в России. Просто прийти в ГАИ и обменять иностранные права на российские больше не получится. За нарушение предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей.