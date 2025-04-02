Нынешнему руководству Афганистана удалось стабилизировать ситуацию в стране, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - По оценкам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, движению «Талибан», которое находится у власти в Афганистане, удалось стабилизировать ситуацию в стране.

«Нынешнему руководству удалось стабилизировать ситуацию в Афганистане и перенаправить ресурсы на развитие инфраструктуры, включая аэропорты, внутренние железнодорожные сети, объекты водоснабжения и энергетики, а также на сокращение выращивания опиумного мака», - сказал он в интервью EuroNews.

Кроме того, после запрета на продажу наркотиков, введенного в 2023 году, посевы опиума в Афганистане сократились на 95%, сказал он.

«В этом контексте мы готовы сотрудничать с Европейским союзом и другими международными партнерами для совместного продвижения позитивной повестки дня и инициатив, которые помогут Афганистану не только преодолеть нынешние кризисы, но и развиваться в долгосрочной перспективе»,— сказал Шавкат Мирзиёев.

По его мнению, Афганистан важно вовлекать в международные процессы, в том числе путем реализации инфраструктурных проектов на его территории. На данном этапе также необходимо продолжать оказывать помощь Афганистану в области образования.