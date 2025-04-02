17-летний сын Рамзана Кадырова стал куратором МВД РФ по Чечне

CentralAsia (CA) - Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров назначен куратором управления МВД РФ по республике. Об этом сообщили на совещании ведомства, передает ГТРК «Вайнах».

Адам Кадыров отдал свои первые распоряжения на этом посту. Он назначил нового руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Чечни, а также наградил отличившихся сотрудников полиции.

В 2023 году Адам Кадыров был назначен на должность руководителя службы безопасности главы Чечни. Также с октября 2023 года Адам Кадыров получил более десятка наград. Среди них — звание Героя Чечни, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», «За заслуги перед Уммой» I степени, «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «Дуслык».

Также в августе 2024 года его наградили орденом Кадырова. В конце февраля этого года Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда. С 29 апреля 2024 года является куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина.