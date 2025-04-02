Землетрясение в Юго-Восточной Азии: В Мьянме число погибших возросло до 2 886 человек, в Таиланде - 22

Спасатели оцепили территорию вокруг рухнувшего здания в Бангкоке

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 2 886 человек, еще 4 639 человек пострадали. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

По его сведениям, 373 человека числятся пропавшими без вести.

Количество жертв землетрясения в Бангкоке достигло 22, пропавшими без вести числятся 72 человека. Как сообщил телеканал Thai PBS, на севере столицы в районе Чатучак на месте обрушения 30-этажного здания Управления генерального аудитора продолжается поисково-спасательная операция.

По данным телеканала, за последние четверо суток из-под завалов были извлечены 15 тел погибших строителей.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Землетрясение затронуло и соседний Таиланд.