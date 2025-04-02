С 1 апреля в России ужесточили правила зачисления детей мигрантов в школы. Теперь им для зачисления надо набрать 90% на тесте по русскому

CentralAsia (CA) - Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в рамках тестирования на знание русского языка дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов для зачисления в школу. Российские школы со вчерашнего дня, 1 апреля, перестали принимать детей иностранцев, не подтвердивших знание русского.

Володин напомнил, что с первоначальным предложением Рособрнадзора о том, что для успешной сдачи теста по русскому языку достаточно выполнить 30% работы, депутаты не согласились, и оно было переработано. Тесты по русскому включают устную часть и разработаны отдельно для каждой ступени обучения.

Для поступления:

в 1-й класс нужно правильно ответить на 9 из 10 заданий;

в 2–5 классы — на 18 из 20 заданий;

в 6–9 классы — на 20 из 22 заданий;

в 10–11 классы — на 22 из 24 заданий.

Поправки к закону «Об образовании» были внесены в ноябре 2024 года группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным. Он утверждал, что 41% детей мигрантов либо не знают, либо плохо знают русский язык, от чего страдает качество обучения остальных учеников. Законопроект был единогласно принят депутатами в декабре. Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что сначала нужно узнать, сколько баллов наберет средний российский школьник, и только потом предъявлять требования к иностранцам.