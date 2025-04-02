Reuters: Почти все сотрудники USAID за рубежом будут уволены к сентябрю

CentralAsia (CA) - Департамент эффективности госуправления Илона Маска поручил к сентябрю уволить почти всех сотрудников, работающих в структурах Агентства США по международному развитию (USAID) за рубежом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. 29 марта Госдепартамент США уведомил Конгресс о планах реорганизовать USAID.

«Это определенно окончательное закрытие»,— сказал один из бывших высокопоставленных чиновников USAID. По словам других собеседников Reuters, помимо увольнения почти всех сотрудников к сентябрю должны быть закрыты все зарубежные офисы USAID. Часть функций организации передадут Госдепартаменту, остальные будут прекращены.

Уведомления об увольнении направят более 10 тыс. сотрудников, нанятых на местах, а также 600 американским дипломатам и госслужащим. На сегодняшний день были отправлены в отпуск, а затем уволены тысячи сотрудников, 5 тыс. программ были прекращены, пишет Reuters. USAID осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах, большая часть средств направляется на гуманитарную помощь и программу здравоохранения.

USAID было создано в 1961 году, основные задачи организации — гуманитарные и социальные проекты, «продвижение демократии и защиты прав человека по всему миру». Илон Маск называл организацию «преступной», а Дональд Трамп обвинял ее сотрудников в мошенничестве и утверждал, что ею управляют «радикальные левые безумцы».